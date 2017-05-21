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Дмитрий Осипов
№89
Защитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
2013/2014
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
Томь
1 : 5
Краснодар
21.05.2017
21 мая 2017
вс
15:00
был в запасе
Томь
1
Краснодар
5
был в запасе
17.05.2017
17 мая 2017
ср
15:00
Томь
0 : 2
Крылья Советов
17.05.2017
17 мая 2017
ср
15:00
был в запасе
Томь
0
Крылья Советов
2
был в запасе
14.05.2017
14 мая 2017
вс
12:00
Томь
1 : 2
Ахмат
14.05.2017
14 мая 2017
вс
12:00
минуты: 66' - 90'
Томь
1
Ахмат
2
минуты: 66' - 90'
6.05.2017
6 мая 2017
сб
19:00
Спартак
1 : 0
Томь
6.05.2017
6 мая 2017
сб
19:00
минуты: 46' - 90'
Спартак
1
Томь
0
минуты: 46' - 90'
27.04.2017
27 апр. 2017
чт
19:30
Анжи
3 : 3
Томь
45'
45'
45'
27.04.2017
27 апр. 2017
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
3
Томь
3
минуты: 1' - 90'
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
15:00
Урал
1 : 0
Томь
16.04.2017
16 апр. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 84'
Урал
1
Томь
0
минуты: 1' - 84'
10.04.2017
10 апр. 2017
пн
15:00
Томь
2 : 2
Рубин
8'
8'
8'
10.04.2017
10 апр. 2017
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Рубин
2
минуты: 1' - 90'
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
17:30
Арсенал
3 : 0
Томь
23'
23'
23'
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
17:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
3
Томь
0
минуты: 1' - 90'
18.03.2017
18 марта 2017
сб
11:30
Томь
1 : 0
Амкар
35'
35'
35'
18.03.2017
18 марта 2017
сб
11:30
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
11.03.2017
11 марта 2017
сб
14:00
ЦСКА
4 : 0
Томь
11.03.2017
11 марта 2017
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
4
Томь
0
минуты: 1' - 90'
3.03.2017
3 марта 2017
пт
19:00
Томь
0 : 6
Ростов
3.03.2017
3 марта 2017
пт
19:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Ростов
6
минуты: 1' - 90'
1.12.2016
1 дек. 2016
чт
19:30
Томь
1 : 6
Локомотив
1.12.2016
1 дек. 2016
чт
19:30
был в запасе
Томь
1
Локомотив
6
был в запасе