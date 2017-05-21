Дмитрий Осипов
№89
Защитник
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Команда
Томь
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
Томь
1 : 5
Краснодар
21.05.2017 21 мая 2017 вс 15:00
был в запасе
Томь
1
Краснодар
5
был в запасе
17.05.2017 17 мая 2017 ср 15:00
Томь
0 : 2
Крылья Советов
17.05.2017 17 мая 2017 ср 15:00
был в запасе
Томь
0
Крылья Советов
2
был в запасе
14.05.2017 14 мая 2017 вс 12:00
Томь
1 : 2
Ахмат
14.05.2017 14 мая 2017 вс 12:00
минуты: 66' - 90'
Томь
1
Ахмат
2
минуты: 66' - 90'
6.05.2017 6 мая 2017 сб 19:00
Спартак
1 : 0
Томь
6.05.2017 6 мая 2017 сб 19:00
минуты: 46' - 90'
Спартак
1
Томь
0
минуты: 46' - 90'
27.04.2017 27 апр. 2017 чт 19:30
Анжи
3 : 3
Томь
45'
45'
45'
27.04.2017 27 апр. 2017 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Анжи
3
Томь
3
минуты: 1' - 90'
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 15:00
Урал
1 : 0
Томь
16.04.2017 16 апр. 2017 вс 15:00
минуты: 1' - 84'
Урал
1
Томь
0
минуты: 1' - 84'
10.04.2017 10 апр. 2017 пн 15:00
Томь
2 : 2
Рубин
8'
8'
8'
10.04.2017 10 апр. 2017 пн 15:00
минуты: 1' - 90'
Томь
2
Рубин
2
минуты: 1' - 90'
1.04.2017 1 апр. 2017 сб 17:30
Арсенал
3 : 0
Томь
23'
23'
23'
1.04.2017 1 апр. 2017 сб 17:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
3
Томь
0
минуты: 1' - 90'
18.03.2017 18 марта 2017 сб 11:30
Томь
1 : 0
Амкар
35'
35'
35'
18.03.2017 18 марта 2017 сб 11:30
минуты: 1' - 90'
Томь
1
Амкар
0
минуты: 1' - 90'
11.03.2017 11 марта 2017 сб 14:00
ЦСКА
4 : 0
Томь
11.03.2017 11 марта 2017 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
4
Томь
0
минуты: 1' - 90'
3.03.2017 3 марта 2017 пт 19:00
Томь
0 : 6
Ростов
3.03.2017 3 марта 2017 пт 19:00
минуты: 1' - 90'
Томь
0
Ростов
6
минуты: 1' - 90'
1.12.2016 1 дек. 2016 чт 19:30
Томь
1 : 6
Локомотив
1.12.2016 1 дек. 2016 чт 19:30
был в запасе
Томь
1
Локомотив
6
был в запасе