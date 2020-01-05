Кристоффер Нордфельдт
№13
Вратарь
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Команда
Суонси
Гражданство
Швеция
Дата рождения
23 июня 1989 (30) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 1
Суонси
5.01.2020 5 янв. 2020 вс 17:01
минуты: 1' - 90'
Куинз Парк Рейнджерс
5
Суонси
1
минуты: 1' - 90'