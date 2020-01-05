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Лента
Матч-центр
Моя команда
Кристоффер Нордфельдт
№13
Вратарь
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Команда
Суонси
Гражданство
Швеция
Дата рождения
23 июня 1989 (30) лет
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. кубок
отбор че-2020
англия. премьер-лига
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
Куинз Парк Рейнджерс
5 : 1
Суонси
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
17:01
минуты: 1' - 90'
Куинз Парк Рейнджерс
5
Суонси
1
минуты: 1' - 90'