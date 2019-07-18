Ион Жардан
№3
Защитник
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Команда
Шериф
Гражданство
Молдова
Дата рождения
10 янв. 1990 (30) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
Петрокуб
0 : 1
АЕК
18.07.2019 18 июля 2019 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Петрокуб
0
АЕК
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2019 11 июля 2019 чт 18:30
АЕК
1 : 0
Петрокуб
11.07.2019 11 июля 2019 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
Петрокуб
0
минуты: 1' - 90'