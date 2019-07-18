Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Ион Жардан
№3
Защитник
Подписаться
Команда
Шериф
Гражданство
Молдова
Дата рождения
10 янв. 1990 (30) лет
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2017/2018
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
Петрокуб
0 : 1
АЕК
18.07.2019
18 июля 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Петрокуб
0
АЕК
1
минуты: 1' - 90'
11.07.2019
11 июля 2019
чт
18:30
АЕК
1 : 0
Петрокуб
11.07.2019
11 июля 2019
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
АЕК
1
Петрокуб
0
минуты: 1' - 90'