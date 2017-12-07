Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Каспер Куск
№17
Полузащитник
Подписаться
Команда
Копенгаген
Гражданство
Дания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2017/2018
2016/2017
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
21:00
Копенгаген
2 : 0
Шериф
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
21:00
был в запасе
Копенгаген
2
Шериф
0
был в запасе
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Локомотив
2 : 1
Копенгаген
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 78' - 90'
Локомотив
2
Копенгаген
1
минуты: 78' - 90'
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
21:00
Копенгаген
3 : 0
Фастав
2.11.2017
2 нояб. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Копенгаген
3
Фастав
0
минуты: 1' - 90'
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
Фастав
1 : 1
Копенгаген
19.10.2017
19 окт. 2017
чт
22:05
был в запасе
Фастав
1
Копенгаген
1
был в запасе
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
Шериф
0 : 0
Копенгаген
28.09.2017
28 сент. 2017
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Шериф
0
Копенгаген
0
минуты: 1' - 90'
14.09.2017
14 сент. 2017
чт
20:00
Копенгаген
0 : 0
Локомотив
14.09.2017
14 сент. 2017
чт
20:00
минуты: 1' - 62'
Копенгаген
0
Локомотив
0
минуты: 1' - 62'