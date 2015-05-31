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Армандо Ваюши
№32
Полузащитник
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Команда
Про Верчелли
Гражданство
Албания
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
Фиорентина
3 : 0
Кьево
31.05.2015
31 мая 2015
вс
21:45
был в запасе
Фиорентина
3
Кьево
0
был в запасе
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Аталанта
24.05.2015
24 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Кьево
1
Аталанта
1
был в запасе
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
Торино
2 : 0
Кьево
17.05.2015
17 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Торино
2
Кьево
0
был в запасе
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:30
Кьево
2 : 2
Верона
10.05.2015
10 мая 2015
вс
13:30
был в запасе
Кьево
2
Верона
2
был в запасе
3.05.2015
3 мая 2015
вс
16:00
Интер
0 : 0
Кьево
3.05.2015
3 мая 2015
вс
16:00
был в запасе
Интер
0
Кьево
0
был в запасе
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
Кьево
1 : 0
Кальяри
29.04.2015
29 апр. 2015
ср
21:45
был в запасе
Кьево
1
Кальяри
0
был в запасе
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Кьево
26.04.2015
26 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Лацио
1
Кьево
1
был в запасе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
Кьево
1 : 1
Удинезе
19.04.2015
19 апр. 2015
вс
16:00
был в запасе
Кьево
1
Удинезе
1
был в запасе
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:30
Чезена
0 : 1
Кьево
12.04.2015
12 апр. 2015
вс
13:30
был в запасе
Чезена
0
Кьево
1
был в запасе
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
16:00
Сассуоло
1 : 0
Кьево
4.04.2015
4 апр. 2015
сб
16:00
был в запасе
Сассуоло
1
Кьево
0
был в запасе
21.03.2015
21 марта 2015
сб
20:00
Кьево
1 : 0
Палермо
21.03.2015
21 марта 2015
сб
20:00
был в запасе
Кьево
1
Палермо
0
был в запасе
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
22:45
Кьево
0 : 0
Милан
28.02.2015
28 февр. 2015
сб
22:45
был в запасе
Кьево
0
Милан
0
был в запасе