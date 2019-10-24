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Симеон Славчев
№6
Полузащитник
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Команда
Карабах
Гражданство
Болгария
Дата рождения
25 сент. 1993 (26) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Карабах
2 : 2
АПОЭЛ
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Карабах
2
АПОЭЛ
2
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Дюделанж
1 : 4
Карабах
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Дюделанж
1
Карабах
4
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Карабах
0 : 3
Севилья
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
был в запасе
Карабах
0
Севилья
3
был в запасе