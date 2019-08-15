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Ави Рикан
№22
Полузащитник
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Команда
Маккаби
Гражданство
Израиль
Дата рождения
10 сент. 1988 (31) год
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
Судува
2 : 1
Маккаби
15.08.2019
15 авг. 2019
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Судува
2
Маккаби
1
минуты: 1' - 90'
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:30
Маккаби
1 : 2
Судува
8.08.2019
8 авг. 2019
чт
20:30
был в запасе
Маккаби
1
Судува
2
был в запасе