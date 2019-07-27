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Лента
Матч-центр
Моя команда
Фернандо (Фернандо Лукас Мартинс)
№11
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
3 марта 1992 (28) лет
Рост
174
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
россия. кубок
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига европы квалификация
италия. серия а
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
27.07.2019
27 июля 2019
сб
16:30
Тамбов
2 : 0
Спартак
27.07.2019
27 июля 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Тамбов
2
Спартак
0
минуты: 1' - 90'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
21:30
Ростов
2 : 2
Спартак
88'
88'
88'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
21:30
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Спартак
2
минуты: 1' - 90'
13.07.2019
13 июля 2019
сб
19:00
Спартак
1 : 0
Сочи
13.07.2019
13 июля 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
Сочи
0
минуты: 1' - 90'