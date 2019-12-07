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Матч-центр
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Джордон Айб
№33
Нападающий
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Команда
Борнмут
Гражданство
Англия
Дата рождения
8 дек. 1995 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
Борнмут
0 : 3
Ливерпуль
7.12.2019
7 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Борнмут
0
Ливерпуль
3
был в запасе
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
Борнмут
2 : 2
Вест Хэм
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
17:00
был в запасе
Борнмут
2
Вест Хэм
2
был в запасе
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
Саутгемптон
1 : 3
Борнмут
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
22:00
был в запасе
Саутгемптон
1
Борнмут
3
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
Борнмут
3 : 1
Эвертон
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
16:00
был в запасе
Борнмут
3
Эвертон
1
был в запасе
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
Лестер Сити
3 : 1
Борнмут
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Лестер Сити
3
Борнмут
1
был в запасе
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
Борнмут
1 : 3
Манчестер Сити
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
16:00
минуты: 68' - 90'
Борнмут
1
Манчестер Сити
3
минуты: 68' - 90'
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
Астон Вилла
1 : 2
Борнмут
17.08.2019
17 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Борнмут
2
был в запасе
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
Борнмут
1 : 1
Шеффилд Юнайтед
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
17:00
был в запасе
Борнмут
1
Шеффилд Юнайтед
1
был в запасе