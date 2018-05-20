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Матч-центр
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Лука Крекко
№25
Нападающий
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Команда
Пескара
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига европы групповой этап
италия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2013/2014
2012/2013
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
Лацио
2 : 3
Интер
20.05.2018
20 мая 2018
вс
21:45
был в запасе
Лацио
2
Интер
3
был в запасе
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
Кротоне
2 : 2
Лацио
13.05.2018
13 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Кротоне
2
Лацио
2
был в запасе
6.05.2018
6 мая 2018
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Аталанта
6.05.2018
6 мая 2018
вс
16:00
был в запасе
Лацио
1
Аталанта
1
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
Лацио
4 : 0
Сампдория
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
16:00
был в запасе
Лацио
4
Сампдория
0
был в запасе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
Фиорентина
3 : 4
Лацио
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
21:45
был в запасе
Фиорентина
3
Лацио
4
был в запасе
3.03.2018
3 марта 2018
сб
20:00
Лацио
0 : 1
Ювентус
3.03.2018
3 марта 2018
сб
20:00
был в запасе
Лацио
0
Ювентус
1
был в запасе
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
Лацио
1 : 4
Наполи
20.09.2017
20 сент. 2017
ср
21:45
был в запасе
Лацио
1
Наполи
4
был в запасе
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
21:45
Дженоа
2 : 3
Лацио
17.09.2017
17 сент. 2017
вс
21:45
был в запасе
Дженоа
2
Лацио
3
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
17:00
Лацио
4 : 1
Милан
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
17:00
был в запасе
Лацио
4
Милан
1
был в запасе
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:45
Кьево
1 : 2
Лацио
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
21:45
был в запасе
Кьево
1
Лацио
2
был в запасе