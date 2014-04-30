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Богдан Алещенко
№0
Нападающий
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:30
Шинник
3 : 0
Нефтехимик
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:30
был в запасе
Шинник
3
Нефтехимик
0
был в запасе
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
16:00
Шинник
1 : 0
Уфа
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
16:00
был в запасе
Шинник
1
Уфа
0
был в запасе
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
17:30
Шинник
0 : 1
Оренбург
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
17:30
был в запасе
Шинник
0
Оренбург
1
был в запасе
30.03.2014
30 марта 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Шинник
30.03.2014
30 марта 2014
вс
7:00
минуты: 85' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Шинник
0
минуты: 85' - 90'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
13:00
Шинник
0 : 0
Енисей
23.03.2014
23 марта 2014
вс
13:00
был в запасе
Шинник
0
Енисей
0
был в запасе
16.03.2014
16 марта 2014
вс
15:00
Шинник
0 : 1
Сочи
16.03.2014
16 марта 2014
вс
15:00
был в запасе
Шинник
0
Сочи
1
был в запасе
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
Мордовия
4 : 2
Шинник
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
минуты: 86' - 90'
Мордовия
4
Шинник
2
минуты: 86' - 90'
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
14:00
Енисей
1 : 1
Шинник
23.08.2013
23 авг. 2013
пт
14:00
был в запасе
Енисей
1
Шинник
1
был в запасе
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Шинник
2 : 0
Сибирь
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
был в запасе
Шинник
2
Сибирь
0
был в запасе
7.07.2013
7 июля 2013
вс
18:00
Шинник
1 : 1
Балтика
7.07.2013
7 июля 2013
вс
18:00
был в запасе
Шинник
1
Балтика
1
был в запасе