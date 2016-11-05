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Семен Помогаев
№78
Полузащитник
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2016/2017
2013/2014
2012/2013
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
Тюмень
2 : 2
Балтика
5.11.2016
5 нояб. 2016
сб
15:00
был в запасе
Тюмень
2
Балтика
2
был в запасе
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
Сокол
1 : 0
Балтика
30.10.2016
30 окт. 2016
вс
17:00
минуты: 1' - 46'
Сокол
1
Балтика
0
минуты: 1' - 46'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
Балтика
0 : 0
Факел
64'
64'
64'
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Балтика
0
Факел
0
минуты: 1' - 90'
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
18:00
Кубань
1 : 1
Балтика
15.10.2016
15 окт. 2016
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Кубань
1
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
17:00
Балтика
1 : 2
Мордовия
19'
74'
19'
74'
19'
74'
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
17:00
19'
минуты: 1' - 90'
Балтика
1
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
20:00
Балтика
0 : 0
Химки
26.09.2016
26 сент. 2016
пн
20:00
минуты: 1' - 73'
Балтика
0
Химки
0
минуты: 1' - 73'
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
9:00
СКА-Хабаровск
1 : 0
Балтика
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
9:00
минуты: 80' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Балтика
0
минуты: 80' - 90'
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
Балтика
1 : 2
Тамбов
10.09.2016
10 сент. 2016
сб
18:00
минуты: 63' - 90'
Балтика
1
Тамбов
2
минуты: 63' - 90'
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
16:00
Тосно
4 : 1
Балтика
78'
78'
78'
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
16:00
78'
минуты: 1' - 90'
Тосно
4
Балтика
1
минуты: 1' - 90'
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
Балтика
1 : 2
Спартак-2
28.08.2016
28 авг. 2016
вс
19:00
был в запасе
Балтика
1
Спартак-2
2
был в запасе