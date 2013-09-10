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Александр Цыбиков
№12
Защитник
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2013/2014
2012/2013
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
10:00
Луч
0 : 0
Торпедо
10.09.2013
10 сент. 2013
вт
10:00
был в запасе
Луч
0
Торпедо
0
был в запасе
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
Нефтехимик
0 : 0
Торпедо
18.08.2013
18 авг. 2013
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Нефтехимик
0
Торпедо
0
минуты: 46' - 90'
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
Торпедо
4 : 2
Ангушт
12.08.2013
12 авг. 2013
пн
18:00
был в запасе
Торпедо
4
Ангушт
2
был в запасе
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
16:00
Уфа
1 : 0
Торпедо
7.08.2013
7 авг. 2013
ср
16:00
был в запасе
Уфа
1
Торпедо
0
был в запасе
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
18:00
Торпедо
0 : 1
Химик
2.08.2013
2 авг. 2013
пт
18:00
был в запасе
Торпедо
0
Химик
1
был в запасе
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:00
Шинник
2 : 1
Торпедо
28.07.2013
28 июля 2013
вс
17:00
был в запасе
Шинник
2
Торпедо
1
был в запасе
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
Торпедо
0 : 2
Оренбург
23.07.2013
23 июля 2013
вт
18:00
был в запасе
Торпедо
0
Оренбург
2
был в запасе
18.07.2013
18 июля 2013
чт
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Торпедо
18.07.2013
18 июля 2013
чт
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Торпедо
0
был в запасе
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
Торпедо
0 : 0
Енисей
13.07.2013
13 июля 2013
сб
18:00
был в запасе
Торпедо
0
Енисей
0
был в запасе
7.07.2013
7 июля 2013
вс
15:00
Сибирь
2 : 1
Торпедо
7.07.2013
7 июля 2013
вс
15:00
был в запасе
Сибирь
2
Торпедо
1
был в запасе