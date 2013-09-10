Александр Цыбиков
№12
Защитник
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Команда
Торпедо
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 10:00
Луч
0 : 0
Торпедо
10.09.2013 10 сент. 2013 вт 10:00
был в запасе
Луч
0
Торпедо
0
был в запасе
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
Нефтехимик
0 : 0
Торпедо
18.08.2013 18 авг. 2013 вс 17:00
минуты: 46' - 90'
Нефтехимик
0
Торпедо
0
минуты: 46' - 90'
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
Торпедо
4 : 2
Ангушт
12.08.2013 12 авг. 2013 пн 18:00
был в запасе
Торпедо
4
Ангушт
2
был в запасе
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 16:00
Уфа
1 : 0
Торпедо
7.08.2013 7 авг. 2013 ср 16:00
был в запасе
Уфа
1
Торпедо
0
был в запасе
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 18:00
Торпедо
0 : 1
Химик
2.08.2013 2 авг. 2013 пт 18:00
был в запасе
Торпедо
0
Химик
1
был в запасе
28.07.2013 28 июля 2013 вс 17:00
Шинник
2 : 1
Торпедо
28.07.2013 28 июля 2013 вс 17:00
был в запасе
Шинник
2
Торпедо
1
был в запасе
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
Торпедо
0 : 2
Оренбург
23.07.2013 23 июля 2013 вт 18:00
был в запасе
Торпедо
0
Оренбург
2
был в запасе
18.07.2013 18 июля 2013 чт 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Торпедо
18.07.2013 18 июля 2013 чт 11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Торпедо
0
был в запасе
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
Торпедо
0 : 0
Енисей
13.07.2013 13 июля 2013 сб 18:00
был в запасе
Торпедо
0
Енисей
0
был в запасе
7.07.2013 7 июля 2013 вс 15:00
Сибирь
2 : 1
Торпедо
7.07.2013 7 июля 2013 вс 15:00
был в запасе
Сибирь
2
Торпедо
1
был в запасе