Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Евгений Алфёров
№17
Защитник
Подписаться
Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2017/2018
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
18:00
Химки
1 : 1
Зенит-2
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
18:00
минуты: 75' - 90'
Химки
1
Зенит-2
1
минуты: 75' - 90'
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:00
Химки
1 : 0
Балтика
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
16:00
был в запасе
Химки
1
Балтика
0
был в запасе
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
Спартак-2
0 : 1
Химки
24.09.2017
24 сент. 2017
вс
16:00
минуты: 70' - 90'
Спартак-2
0
Химки
1
минуты: 70' - 90'
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
Химки
1 : 1
Тамбов
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
16:00
минуты: 66' - 90'
Химки
1
Тамбов
1
минуты: 66' - 90'
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
Оренбург
5 : 2
Химки
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
16:00
был в запасе
Оренбург
5
Химки
2
был в запасе
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
19:00
Химки
0 : 1
Сибирь
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
19:00
был в запасе
Химки
0
Сибирь
1
был в запасе
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
14:00
Тюмень
2 : 2
Химки
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
14:00
был в запасе
Тюмень
2
Химки
2
был в запасе
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
16:00
Химки
0 : 3
Шинник
19.08.2017
19 авг. 2017
сб
16:00
был в запасе
Химки
0
Шинник
3
был в запасе
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
19:00
Химки
0 : 1
Волгарь
13.08.2017
13 авг. 2017
вс
19:00
был в запасе
Химки
0
Волгарь
1
был в запасе
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
19:00
Химки
1 : 1
Авангард
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
19:00
минуты: 66' - 90'
Химки
1
Авангард
1
минуты: 66' - 90'
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
15:00
Томь
2 : 1
Химки
5.08.2017
5 авг. 2017
сб
15:00
был в запасе
Томь
2
Химки
1
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
Химки
0 : 2
Крылья Советов
30.07.2017
30 июля 2017
вс
16:00
минуты: 56' - 90'
Химки
0
Крылья Советов
2
минуты: 56' - 90'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
Нижний Новгород
1 : 0
Химки
26.07.2017
26 июля 2017
ср
18:00
был в запасе
Нижний Новгород
1
Химки
0
был в запасе
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
Химки
2 : 0
Луч
22.07.2017
22 июля 2017
сб
16:00
минуты: 79' - 90'
Химки
2
Луч
0
минуты: 79' - 90'
15.07.2017
15 июля 2017
сб
19:00
Кубань
0 : 1
Химки
15.07.2017
15 июля 2017
сб
19:00
минуты: 83' - 90'
Кубань
0
Химки
1
минуты: 83' - 90'
8.07.2017
8 июля 2017
сб
16:00
Химки
3 : 0
Ротор
8.07.2017
8 июля 2017
сб
16:00
минуты: 58' - 90'
Химки
3
Ротор
0
минуты: 58' - 90'