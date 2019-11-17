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Данила Буранов
№79
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
11 февр. 1996 (24) года
Рост
178
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2019/2020
2015/2016
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
15:00
Мордовия
1 : 1
Факел
40'
40'
40'
17.11.2019
17 нояб. 2019
вс
15:00
40'
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Факел
1
минуты: 1' - 90'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
15:00
Мордовия
1 : 1
Шинник
26'
65'
26'
65'
26'
65'
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
15:00
26'
минуты: 1' - 90'
Мордовия
1
Шинник
1
минуты: 1' - 90'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
Авангард
2 : 2
Мордовия
85'
85'
85'
14.09.2019
14 сент. 2019
сб
17:00
85'
минуты: 1' - 90'
Авангард
2
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
17:00
Мордовия
2 : 3
Чертаново
12'
12'
12'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
17:00
12'
минуты: 1' - 90'
Мордовия
2
Чертаново
3
минуты: 1' - 90'
24.07.2019
24 июля 2019
ср
19:00
Торпедо
2 : 2
Мордовия
34'
34'
34'
24.07.2019
24 июля 2019
ср
19:00
34'
минуты: 1' - 90'
Торпедо
2
Мордовия
2
минуты: 1' - 90'