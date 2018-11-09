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Амир Мохаммад
№27
Полузащитник
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Команда
Анжи
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 февр. 1996 (24) года
Рост
182
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2018/2019
2012/2013
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
19:30
Арсенал
2 : 0
Анжи
9.11.2018
9 нояб. 2018
пт
19:30
был в запасе
Арсенал
2
Анжи
0
был в запасе
5.11.2018
5 нояб. 2018
пн
19:00
Анжи
2 : 1
Енисей
5.11.2018
5 нояб. 2018
пн
19:00
минуты: 90' - 90'
Анжи
2
Енисей
1
минуты: 90' - 90'
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
14:00
Ахмат
0 : 0
Анжи
7.10.2018
7 окт. 2018
вс
14:00
был в запасе
Ахмат
0
Анжи
0
был в запасе
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
14:00
Крылья Советов
1 : 0
Анжи
1.09.2018
1 сент. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 59'
Крылья Советов
1
Анжи
0
минуты: 1' - 59'
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
Локомотив
2 : 1
Анжи
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
минуты: 83' - 90'
Локомотив
2
Анжи
1
минуты: 83' - 90'
17.08.2018
17 авг. 2018
пт
19:30
Анжи
1 : 3
Оренбург
17.08.2018
17 авг. 2018
пт
19:30
минуты: 86' - 90'
Анжи
1
Оренбург
3
минуты: 86' - 90'
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
19:00
Спартак
1 : 0
Анжи
11.08.2018
11 авг. 2018
сб
19:00
был в запасе
Спартак
1
Анжи
0
был в запасе
6.08.2018
6 авг. 2018
пн
17:30
Уфа
3 : 0
Анжи
6.08.2018
6 авг. 2018
пн
17:30
минуты: 1' - 46'
Уфа
3
Анжи
0
минуты: 1' - 46'
28.07.2018
28 июля 2018
сб
16:30
Урал
0 : 1
Анжи
28.07.2018
28 июля 2018
сб
16:30
минуты: 1' - 80'
Урал
0
Анжи
1
минуты: 1' - 80'