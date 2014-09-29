Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Дмитрий Яшин
№88
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
россия. премьер-лига
Сезон:
2014/2015
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
18:00
Анжи
3 : 0
Сокол
29.09.2014
29 сент. 2014
пн
18:00
был в запасе
Анжи
3
Сокол
0
был в запасе
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:00
Сокол
1 : 4
Шинник
20.09.2014
20 сент. 2014
сб
16:00
был в запасе
Сокол
1
Шинник
4
был в запасе
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
18:00
Сокол
2 : 1
Тюмень
7.09.2014
7 сент. 2014
вс
18:00
был в запасе
Сокол
2
Тюмень
1
был в запасе
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
Тосно
2 : 1
Сокол
24.08.2014
24 авг. 2014
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Тосно
2
Сокол
1
минуты: 1' - 90'