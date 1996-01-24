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Лента
Матч-центр
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Илья Кубышкин
№7
Защитник
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Команда
Авангард
Гражданство
Россия
Дата рождения
12 янв. 1996 (24) года
Рост
178
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
Авангард
3 : 2
Томь
73'
73'
73'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
15:00
73'
минуты: 1' - 90'
Авангард
3
Томь
2
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:00
Авангард
2 : 2
Спартак-2
90'
90'
90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
18:00
90'
минуты: 1' - 90'
Авангард
2
Спартак-2
2
минуты: 1' - 90'