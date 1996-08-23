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Лента
Матч-центр
Моя команда
Павел Долгов
№96
Нападающий
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Команда
Енисей
Гражданство
Россия
Дата рождения
16 авг. 1996 (23) года
Рост
187
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
7.07.2019
7 июля 2019
вс
16:00
Текстильщик
0 : 1
Енисей
43'
43'
43'
7.07.2019
7 июля 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 82'
Текстильщик
0
Енисей
1
минуты: 1' - 82'