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Самир Масимов
№21
Нападающий
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Команда
Факел
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
Факел
1 : 2
Тамбов
25.11.2017
25 нояб. 2017
сб
17:00
был в запасе
Факел
1
Тамбов
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
14:00
Оренбург
5 : 0
Факел
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
14:00
минуты: 68' - 90'
Оренбург
5
Факел
0
минуты: 68' - 90'
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
18:00
Факел
0 : 1
Сибирь
12.11.2017
12 нояб. 2017
вс
18:00
минуты: 64' - 90'
Факел
0
Сибирь
1
минуты: 64' - 90'
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
15:00
Шинник
0 : 1
Факел
29.10.2017
29 окт. 2017
вс
15:00
минуты: 1' - 41'
Шинник
0
Факел
1
минуты: 1' - 41'
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
Факел
0 : 1
Химки
21.10.2017
21 окт. 2017
сб
17:00
минуты: 70' - 90'
Факел
0
Химки
1
минуты: 70' - 90'
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
18:00
Факел
1 : 0
Крылья Советов
7.10.2017
7 окт. 2017
сб
18:00
был в запасе
Факел
1
Крылья Советов
0
был в запасе
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
Факел
2 : 0
Ротор
10.09.2017
10 сент. 2017
вс
18:00
был в запасе
Факел
2
Ротор
0
был в запасе
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
17:00
Авангард
2 : 0
Факел
6.09.2017
6 сент. 2017
ср
17:00
был в запасе
Авангард
2
Факел
0
был в запасе
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
18:00
Зенит-2
4 : 1
Факел
2.09.2017
2 сент. 2017
сб
18:00
минуты: 82' - 90'
Зенит-2
4
Факел
1
минуты: 82' - 90'
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
Факел
1 : 3
Енисей
27.08.2017
27 авг. 2017
вс
18:00
был в запасе
Факел
1
Енисей
3
был в запасе
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
Тамбов
1 : 0
Факел
9.08.2017
9 авг. 2017
ср
17:00
был в запасе
Тамбов
1
Факел
0
был в запасе
30.07.2017
30 июля 2017
вс
13:00
Сибирь
4 : 0
Факел
30.07.2017
30 июля 2017
вс
13:00
минуты: 1' - 46'
Сибирь
4
Факел
0
минуты: 1' - 46'
26.07.2017
26 июля 2017
ср
19:00
Факел
1 : 0
Тюмень
26.07.2017
26 июля 2017
ср
19:00
был в запасе
Факел
1
Тюмень
0
был в запасе
22.07.2017
22 июля 2017
сб
13:00
Сочи
2 : 0
Факел
22.07.2017
22 июля 2017
сб
13:00
был в запасе
Сочи
2
Факел
0
был в запасе
15.07.2017
15 июля 2017
сб
18:00
Факел
2 : 2
Шинник
15.07.2017
15 июля 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 57'
Факел
2
Шинник
2
минуты: 1' - 57'
8.07.2017
8 июля 2017
сб
18:00
Волгарь
0 : 0
Факел
8.07.2017
8 июля 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 86'
Волгарь
0
Факел
0
минуты: 1' - 86'