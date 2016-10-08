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Владислав Левин
№86
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. премьер-лига
россия. кубок
Сезон:
2016/2017
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
15:00
Динамо
1 : 0
Кубань
8.10.2016
8 окт. 2016
сб
15:00
был в запасе
Динамо
1
Кубань
0
был в запасе
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
15:30
Тамбов
1 : 2
Динамо
3.09.2016
3 сент. 2016
сб
15:30
был в запасе
Тамбов
1
Динамо
2
был в запасе
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
19:00
Динамо
5 : 0
Волгарь
6.08.2016
6 авг. 2016
сб
19:00
минуты: 83' - 90'
Динамо
5
Волгарь
0
минуты: 83' - 90'
31.07.2016
31 июля 2016
вс
14:00
Зенит-2
1 : 1
Динамо
31.07.2016
31 июля 2016
вс
14:00
был в запасе
Зенит-2
1
Динамо
1
был в запасе
27.07.2016
27 июля 2016
ср
19:30
Динамо
2 : 1
Балтика
27.07.2016
27 июля 2016
ср
19:30
был в запасе
Динамо
2
Балтика
1
был в запасе
23.07.2016
23 июля 2016
сб
16:00
Динамо
3 : 1
Нефтехимик
23.07.2016
23 июля 2016
сб
16:00
был в запасе
Динамо
3
Нефтехимик
1
был в запасе
16.07.2016
16 июля 2016
сб
12:00
Енисей
0 : 0
Динамо
16.07.2016
16 июля 2016
сб
12:00
был в запасе
Енисей
0
Динамо
0
был в запасе
11.07.2016
11 июля 2016
пн
19:30
Динамо
3 : 0
Тюмень
11.07.2016
11 июля 2016
пн
19:30
минуты: 90' - 90'
Динамо
3
Тюмень
0
минуты: 90' - 90'