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Сергей Макаров
№2
Полузащитник
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Команда
СКА-Хабаровск
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига европы групповой этап
Сезон:
2017/2018
2015/2016
2014/2015
2013/2014
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
11:30
Уфа
1 : 0
СКА-Хабаровск
30.04.2018
30 апр. 2018
пн
11:30
был в запасе
Уфа
1
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 1
Динамо
22.04.2018
22 апр. 2018
вс
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Динамо
1
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:00
Ростов
2 : 0
СКА-Хабаровск
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:00
был в запасе
Ростов
2
СКА-Хабаровск
0
был в запасе
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 2
Амкар
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
11:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
0
Амкар
2
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
Ахмат
0 : 0
СКА-Хабаровск
31.03.2018
31 марта 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 79'
Ахмат
0
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 79'
17.03.2018
17 марта 2018
сб
11:00
СКА-Хабаровск
0 : 3
Урал
17.03.2018
17 марта 2018
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
0
Урал
3
минуты: 1' - 90'
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
Спартак
1 : 0
СКА-Хабаровск
11.03.2018
11 марта 2018
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
1
СКА-Хабаровск
0
минуты: 1' - 90'