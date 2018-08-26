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Ростислав Солдатенко
№1
Вратарь
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Команда
Алания
Гражданство
Россия
Дата рождения
25 мая 1997 (23) года
Рост
186
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
Армавир
0 : 3
Сочи
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
19:00
был в запасе
Армавир
0
Сочи
3
был в запасе
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:00
Сочи
0 : 1
Нижний Новгород
18.08.2018
18 авг. 2018
сб
19:00
был в запасе
Сочи
0
Нижний Новгород
1
был в запасе
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
Балтика
2 : 2
Сочи
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
18:00
был в запасе
Балтика
2
Сочи
2
был в запасе
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
Зенит-2
1 : 4
Сочи
8.08.2018
8 авг. 2018
ср
17:00
был в запасе
Зенит-2
1
Сочи
4
был в запасе
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
Ротор
1 : 1
Сочи
4.08.2018
4 авг. 2018
сб
18:00
был в запасе
Ротор
1
Сочи
1
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
Сочи
3 : 2
Химки
29.07.2018
29 июля 2018
вс
18:00
был в запасе
Сочи
3
Химки
2
был в запасе
22.07.2018
22 июля 2018
вс
17:00
Факел
1 : 2
Сочи
22.07.2018
22 июля 2018
вс
17:00
был в запасе
Факел
1
Сочи
2
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:00
Сочи
0 : 1
Спартак-2
17.07.2018
17 июля 2018
вт
19:00
был в запасе
Сочи
0
Спартак-2
1
был в запасе