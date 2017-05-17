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Иван Бакланов
№75
Полузащитник
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Команда
Сокол
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2016/2017
17.05.2017
17 мая 2017
ср
14:30
Сокол
1 : 0
Химки
17.05.2017
17 мая 2017
ср
14:30
был в запасе
Сокол
1
Химки
0
был в запасе
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
15:00
Сокол
1 : 0
Тюмень
29.04.2017
29 апр. 2017
сб
15:00
был в запасе
Сокол
1
Тюмень
0
был в запасе
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
18:00
Сокол
1 : 2
Нефтехимик
17.04.2017
17 апр. 2017
пн
18:00
был в запасе
Сокол
1
Нефтехимик
2
был в запасе
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
18:00
Сокол
2 : 1
Факел
12.04.2017
12 апр. 2017
ср
18:00
минуты: 85' - 90'
Сокол
2
Факел
1
минуты: 85' - 90'
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
15:00
Сокол
0 : 0
Кубань
8.04.2017
8 апр. 2017
сб
15:00
минуты: 90' - 90'
Сокол
0
Кубань
0
минуты: 90' - 90'
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
15:00
Сокол
0 : 0
Мордовия
1.04.2017
1 апр. 2017
сб
15:00
был в запасе
Сокол
0
Мордовия
0
был в запасе
12.03.2017
12 марта 2017
вс
8:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Сокол
12.03.2017
12 марта 2017
вс
8:00
был в запасе
СКА-Хабаровск
1
Сокол
1
был в запасе
27.07.2016
27 июля 2016
ср
19:00
Сокол
1 : 0
Луч
27.07.2016
27 июля 2016
ср
19:00
был в запасе
Сокол
1
Луч
0
был в запасе