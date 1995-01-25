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Антон Бочаров
№95
Полузащитник
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Команда
Нижний Новгород
Гражданство
Россия
Дата рождения
14 янв. 1995 (25) лет
Рост
180
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2018/2019
2017/2018
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
Нижний Новгород
0 : 1
Авангард
26.08.2018
26 авг. 2018
вс
18:00
был в запасе
Нижний Новгород
0
Авангард
1
был в запасе
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
Томь
0 : 1
Нижний Новгород
12.08.2018
12 авг. 2018
вс
15:00
был в запасе
Томь
0
Нижний Новгород
1
был в запасе
29.07.2018
29 июля 2018
вс
19:00
Тамбов
0 : 0
Нижний Новгород
29.07.2018
29 июля 2018
вс
19:00
был в запасе
Тамбов
0
Нижний Новгород
0
был в запасе
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:00
Мордовия
2 : 2
Нижний Новгород
17.07.2018
17 июля 2018
вт
18:00
был в запасе
Мордовия
2
Нижний Новгород
2
был в запасе