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Лента
Матч-центр
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Святослав Георгиевский
№3
Полузащитник
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 авг. 1995 (24) года
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. кубок
россия. фнл
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2015/2016
2014/2015
5.03.2020
5 марта 2020
чт
19:30
Химки
5 : 1
Торпедо
5.03.2020
5 марта 2020
чт
19:30
минуты: 88' - 90'
Химки
5
Торпедо
1
минуты: 88' - 90'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
Долгопрудный
0 : 4
Зоркий
56'
56'
56'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
14:00
56'
минуты: 1' - 90'
Долгопрудный
0
Зоркий
4
минуты: 1' - 90'