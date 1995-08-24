Святослав Георгиевский
№3
Полузащитник
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Команда
Химки
Гражданство
Россия
Дата рождения
26 авг. 1995 (24) года
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
5.03.2020 5 марта 2020 чт 19:30
Химки
5 : 1
Торпедо
5.03.2020 5 марта 2020 чт 19:30
минуты: 88' - 90'
Химки
5
Торпедо
1
минуты: 88' - 90'
28.07.2019 28 июля 2019 вс 14:00
Долгопрудный
0 : 4
Зоркий
56'
56'
56'
28.07.2019 28 июля 2019 вс 14:00
56'
минуты: 1' - 90'
Долгопрудный
0
Зоркий
4
минуты: 1' - 90'