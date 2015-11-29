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Алексей Шеляков
№12
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2015/2016
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
Армавир
1 : 0
Волга
29.11.2015
29 нояб. 2015
вс
14:00
минуты: 56' - 90'
Армавир
1
Волга
0
минуты: 56' - 90'
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
Волга
0 : 0
Сокол
25.11.2015
25 нояб. 2015
ср
19:00
был в запасе
Волга
0
Сокол
0
был в запасе
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
10:00
СКА-Хабаровск
1 : 1
Волга
21.11.2015
21 нояб. 2015
сб
10:00
минуты: 70' - 90'
СКА-Хабаровск
1
Волга
1
минуты: 70' - 90'
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
19:00
Волга
1 : 0
Луч
15.11.2015
15 нояб. 2015
вс
19:00
был в запасе
Волга
1
Луч
0
был в запасе
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
16:00
Томь
1 : 0
Волга
15.10.2015
15 окт. 2015
чт
16:00
был в запасе
Томь
1
Волга
0
был в запасе
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
18:00
Волга
2 : 2
Зенит-2
28.09.2015
28 сент. 2015
пн
18:00
минуты: 54' - 90'
Волга
2
Зенит-2
2
минуты: 54' - 90'
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:00
Волга
1 : 0
Факел
14.09.2015
14 сент. 2015
пн
18:00
был в запасе
Волга
1
Факел
0
был в запасе
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
17:30
Спартак-2
1 : 0
Волга
7.09.2015
7 сент. 2015
пн
17:30
минуты: 66' - 90'
Спартак-2
1
Волга
0
минуты: 66' - 90'
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
19:00
Волга
2 : 1
КАМАЗ
31.08.2015
31 авг. 2015
пн
19:00
минуты: 72' - 90'
Волга
2
КАМАЗ
1
минуты: 72' - 90'