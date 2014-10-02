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Лента
Матч-центр
Моя команда
Габриэл Янку
№9
Нападающий
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Команда
ФКСБ
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
лига европы плей-офф
Сезон:
2014/2015
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
Динамо
3 : 1
ФКСБ
2.10.2014
2 окт. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 56'
Динамо
3
ФКСБ
1
минуты: 1' - 56'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
ФКСБ
6 : 0
Ольборг
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
22:05
минуты: 74' - 90'
ФКСБ
6
Ольборг
0
минуты: 74' - 90'