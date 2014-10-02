Габриэл Янку
№9
Нападающий
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Команда
ФКСБ
Гражданство
Румыния
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 20:00
Динамо
3 : 1
ФКСБ
2.10.2014 2 окт. 2014 чт 20:00
минуты: 1' - 56'
Динамо
3
ФКСБ
1
минуты: 1' - 56'
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
ФКСБ
6 : 0
Ольборг
18.09.2014 18 сент. 2014 чт 22:05
минуты: 74' - 90'
ФКСБ
6
Ольборг
0
минуты: 74' - 90'