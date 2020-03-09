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Матч-центр
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Эрьян Нюланд
№1
Вратарь
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Команда
Астон Вилла
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
10 сент. 1990 (29) лет
Рост
192
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
отбор че-2020
германия. кубок
германия. бундеслига
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
9.03.2020
9 марта 2020
пн
23:00
Лестер Сити
4 : 0
Астон Вилла
9.03.2020
9 марта 2020
пн
23:00
был в запасе
Лестер Сити
4
Астон Вилла
0
был в запасе
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
Саутгемптон
2 : 0
Астон Вилла
22.02.2020
22 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Саутгемптон
2
Астон Вилла
0
был в запасе
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
Астон Вилла
2 : 3
Тоттенхэм
16.02.2020
16 февр. 2020
вс
17:00
был в запасе
Астон Вилла
2
Тоттенхэм
3
был в запасе
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
Борнмут
2 : 1
Астон Вилла
1.02.2020
1 февр. 2020
сб
18:00
был в запасе
Борнмут
2
Астон Вилла
1
был в запасе
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
Астон Вилла
2 : 1
Уотфорд
21.01.2020
21 янв. 2020
вт
22:30
был в запасе
Астон Вилла
2
Уотфорд
1
был в запасе
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
Брайтон & Хов
1 : 1
Астон Вилла
18.01.2020
18 янв. 2020
сб
18:00
был в запасе
Брайтон & Хов
1
Астон Вилла
1
был в запасе
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:30
Астон Вилла
1 : 6
Манчестер Сити
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Астон Вилла
1
Манчестер Сити
6
минуты: 1' - 90'
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
Уотфорд
3 : 0
Астон Вилла
28.12.2019
28 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Уотфорд
3
Астон Вилла
0
был в запасе
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
Астон Вилла
1 : 0
Норвич Сити
26.12.2019
26 дек. 2019
чт
18:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Норвич Сити
0
был в запасе
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 3
Саутгемптон
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Саутгемптон
3
был в запасе
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 0
Астон Вилла
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
18:00
был в запасе
Шеффилд Юнайтед
2
Астон Вилла
0
был в запасе
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
Астон Вилла
1 : 4
Лестер Сити
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
17:00
был в запасе
Астон Вилла
1
Лестер Сити
4
был в запасе
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
Челси
2 : 1
Астон Вилла
4.12.2019
4 дек. 2019
ср
22:30
был в запасе
Челси
2
Астон Вилла
1
был в запасе
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:30
Манчестер Юнайтед
2 : 2
Астон Вилла
1.12.2019
1 дек. 2019
вс
19:30
был в запасе
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
2
был в запасе
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
23:00
Астон Вилла
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
23:00
был в запасе
Астон Вилла
2
Ньюкасл Юнайтед
0
был в запасе
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Астон Вилла
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
17:00
был в запасе
Вулверхэмптон
2
Астон Вилла
1
был в запасе