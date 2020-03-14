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Матч-центр
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Олег Данченко
№94
Полузащитник
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Команда
Рубин
Гражданство
Украина
Дата рождения
1 авг. 1994 (25) лет
Рост
178
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
2018/2019
2017/2018
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
Рубин
0 : 1
Крылья Советов
8.03.2020
8 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Крылья Советов
1
минуты: 1' - 90'
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
Тамбов
0 : 0
Рубин
1.03.2020
1 марта 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Тамбов
0
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:30
Сочи
1 : 1
Рубин
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Рубин
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
1 : 2
Зенит
51'
51'
51'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 59'
Рубин
1
Зенит
2
минуты: 1' - 59'
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
Спартак
0 : 0
Рубин
19.10.2019
19 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 18'
Спартак
0
Рубин
0
минуты: 1' - 18'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
Рубин
2 : 1
Тамбов
68'
68'
68'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Рубин
2
Тамбов
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
Рубин
0 : 0
Уфа
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Зенит
5 : 0
Рубин
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
5
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
Оренбург
2 : 1
Рубин
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Оренбург
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 3
Сочи
31.08.2019
31 авг. 2019
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
Сочи
3
минуты: 1' - 90'
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
Ростов
2 : 1
Рубин
25.08.2019
25 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Ростов
2
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
Краснодар
1 : 0
Рубин
10.08.2019
10 авг. 2019
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
1
Рубин
0
минуты: 1' - 90'
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
19:00
Рубин
0 : 1
ЦСКА
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
0
ЦСКА
1
минуты: 1' - 90'
29.07.2019
29 июля 2019
пн
20:00
Рубин
1 : 0
Ахмат
88'
88'
88'
29.07.2019
29 июля 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Рубин
1
Ахмат
0
минуты: 1' - 90'
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
Динамо
0 : 1
Рубин
21.07.2019
21 июля 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
Локомотив
1 : 1
Рубин
15.07.2019
15 июля 2019
пн
20:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
1
Рубин
1
минуты: 1' - 90'