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Матч-центр
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Денис Мирошниченко
№94
Полузащитник
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Команда
Карпаты
Гражданство
Украина
Дата рождения
11 окт. 1994 (25) лет
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
18.07.2019
18 июля 2019
чт
15:00
Тобол
1 : 1
Женесс
18.07.2019
18 июля 2019
чт
15:00
минуты: 1' - 90'
Тобол
1
Женесс
1
минуты: 1' - 90'
10.07.2019
10 июля 2019
ср
18:55
Женесс
0 : 0
Тобол
10.07.2019
10 июля 2019
ср
18:55
был в запасе
Женесс
0
Тобол
0
был в запасе