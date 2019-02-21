Оларенваю Кайоде
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
8 мая 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
Айнтрахт
4 : 1
Шахтер
21.02.2019 21 февр. 2019 чт 20:55
был в запасе
Айнтрахт
4
Шахтер
1
был в запасе
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
Шахтер
2 : 2
Айнтрахт
14.02.2019 14 февр. 2019 чт 23:00
был в запасе
Шахтер
2
Айнтрахт
2
был в запасе