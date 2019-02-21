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Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Оларенваю Кайоде
№10
Нападающий
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Команда
Гражданство
Нигерия
Дата рождения
8 мая 1993 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2018/2019
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
Айнтрахт
4 : 1
Шахтер
21.02.2019
21 февр. 2019
чт
20:55
был в запасе
Айнтрахт
4
Шахтер
1
был в запасе
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
Шахтер
2 : 2
Айнтрахт
14.02.2019
14 февр. 2019
чт
23:00
был в запасе
Шахтер
2
Айнтрахт
2
был в запасе