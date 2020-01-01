Руслан Малиновский
№18
Полузащитник
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Команда
Аталанта
Гражданство
Украина
Дата рождения
4 мая 1993 (27) лет
Рост
181
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига чемпионов Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Аталанта
0
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0
0
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