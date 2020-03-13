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Оскар Хильмарк
№88
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Швеция
Дата рождения
28 июня 1992 (27) лет
Рост
184
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
италия. серия а
италия. кубок
чемпионат европы
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
Ахмат
2 : 3
Динамо
13.03.2020
13 марта 2020
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
2
Динамо
3
минуты: 1' - 90'
7.03.2020
7 марта 2020
сб
16:30
Динамо
1 : 0
Тамбов
7.03.2020
7 марта 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Тамбов
0
минуты: 1' - 90'
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
Динамо
0 : 2
Спартак
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
16:30
минуты: 1' - 80'
Динамо
0
Спартак
2
минуты: 1' - 80'
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Динамо
2
Ростов
1
был в запасе
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
14:00
Рубин
0 : 1
Динамо
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Рубин
0
Динамо
1
был в запасе
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
Динамо
1 : 1
Ахмат
2.11.2019
2 нояб. 2019
сб
14:00
был в запасе
Динамо
1
Ахмат
1
был в запасе
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
минуты: 68' - 90'
ЦСКА
0
Динамо
1
минуты: 68' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
Динамо
1 : 1
Краснодар
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
19:00
минуты: 57' - 90'
Динамо
1
Краснодар
1
минуты: 57' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
Оренбург
2 : 0
Динамо
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
14:00
минуты: 71' - 90'
Оренбург
2
Динамо
0
минуты: 71' - 90'
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
Ростов
3 : 0
Динамо
28.09.2019
28 сент. 2019
сб
16:30
минуты: 46' - 90'
Ростов
3
Динамо
0
минуты: 46' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
Динамо
2 : 3
Сочи
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
14:00
был в запасе
Динамо
2
Сочи
3
был в запасе
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
Динамо
0 : 0
Уфа
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:00
был в запасе
Динамо
0
Уфа
0
был в запасе