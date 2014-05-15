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Эдвард Кподо
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Гана
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
россия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
15.05.2014
15 мая 2014
чт
19:00
Балтика
2 : 2
Шинник
15.05.2014
15 мая 2014
чт
19:00
минуты: 46' - 90'
Балтика
2
Шинник
2
минуты: 46' - 90'
11.05.2014
11 мая 2014
вс
14:00
Химик
0 : 2
Шинник
11.05.2014
11 мая 2014
вс
14:00
был в запасе
Химик
0
Шинник
2
был в запасе
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:30
Шинник
3 : 0
Нефтехимик
30.04.2014
30 апр. 2014
ср
17:30
минуты: 85' - 90'
Шинник
3
Нефтехимик
0
минуты: 85' - 90'
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
16:00
Ангушт
0 : 2
Шинник
25.04.2014
25 апр. 2014
пт
16:00
был в запасе
Ангушт
0
Шинник
2
был в запасе
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
16:00
Шинник
1 : 0
Уфа
20.04.2014
20 апр. 2014
вс
16:00
минуты: 90' - 90'
Шинник
1
Уфа
0
минуты: 90' - 90'
9.04.2014
9 апр. 2014
ср
17:30
Спартак-Нальчик
1 : 0
Шинник
9.04.2014
9 апр. 2014
ср
17:30
минуты: 1' - 90'
Спартак-Нальчик
1
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
17:30
Шинник
0 : 1
Оренбург
4.04.2014
4 апр. 2014
пт
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Оренбург
1
минуты: 1' - 90'
30.03.2014
30 марта 2014
вс
7:00
СКА-Хабаровск
3 : 0
Шинник
30.03.2014
30 марта 2014
вс
7:00
минуты: 1' - 90'
СКА-Хабаровск
3
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
23.03.2014
23 марта 2014
вс
13:00
Шинник
0 : 0
Енисей
23.03.2014
23 марта 2014
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Енисей
0
минуты: 1' - 90'
16.03.2014
16 марта 2014
вс
15:00
Шинник
0 : 1
Сочи
16.03.2014
16 марта 2014
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
0
Сочи
1
минуты: 1' - 90'
9.03.2014
9 марта 2014
вс
14:00
Сибирь
1 : 0
Шинник
9.03.2014
9 марта 2014
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Сибирь
1
Шинник
0
минуты: 1' - 90'
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
Мордовия
4 : 2
Шинник
23.11.2013
23 нояб. 2013
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Мордовия
4
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
14:00
Шинник
5 : 0
Арсенал
17.11.2013
17 нояб. 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
5
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:00
Торпедо
1 : 0
Шинник
10.11.2013
10 нояб. 2013
вс
14:00
минуты: 1' - 46'
Торпедо
1
Шинник
0
минуты: 1' - 46'
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
14:00
Шинник
1 : 0
Ротор
4.11.2013
4 нояб. 2013
пн
14:00
минуты: 1' - 90'
Шинник
1
Ротор
0
минуты: 1' - 90'
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
Салют
4 : 0
Шинник
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
15:00
минуты: 71' - 90'
Салют
4
Шинник
0
минуты: 71' - 90'
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
18:00
Шинник
1 : 0
Луч
23.10.2013
23 окт. 2013
ср
18:00
был в запасе
Шинник
1
Луч
0
был в запасе
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
15:00
Нефтехимик
1 : 2
Шинник
7.10.2013
7 окт. 2013
пн
15:00
минуты: 1' - 90'
Нефтехимик
1
Шинник
2
минуты: 1' - 90'
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
17:30
Шинник
4 : 2
Ангушт
1.10.2013
1 окт. 2013
вт
17:30
минуты: 1' - 90'
Шинник
4
Ангушт
2
минуты: 1' - 90'
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:00
Уфа
2 : 1
Шинник
22.09.2013
22 сент. 2013
вс
12:00
был в запасе
Уфа
2
Шинник
1
был в запасе
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