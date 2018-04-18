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Кристиано Ломбарди
№87
Полузащитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Италия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2017/2018
2016/2017
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
19:00
Беневенто
0 : 3
Аталанта
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
19:00
минуты: 1' - 90'
Беневенто
0
Аталанта
3
минуты: 1' - 90'
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
16:00
Беневенто
2 : 4
Ювентус
7.04.2018
7 апр. 2018
сб
16:00
был в запасе
Беневенто
2
Ювентус
4
был в запасе
4.04.2018
4 апр. 2018
ср
18:00
Беневенто
3 : 0
Верона
4.04.2018
4 апр. 2018
ср
18:00
был в запасе
Беневенто
3
Верона
0
был в запасе
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
Лацио
6 : 2
Беневенто
31.03.2018
31 марта 2018
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
6
Беневенто
2
минуты: 1' - 90'
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
Беневенто
1 : 2
Кальяри
18.03.2018
18 марта 2018
вс
17:00
был в запасе
Беневенто
1
Кальяри
2
был в запасе
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:30
Фиорентина
1 : 0
Беневенто
72'
72'
72'
11.03.2018
11 марта 2018
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
1
Беневенто
0
минуты: 1' - 90'
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:45
Интер
2 : 0
Беневенто
24.02.2018
24 февр. 2018
сб
22:45
был в запасе
Интер
2
Беневенто
0
был в запасе
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
Беневенто
3 : 2
Кротоне
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
17:00
был в запасе
Беневенто
3
Кротоне
2
был в запасе
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
22:45
Рома
5 : 2
Беневенто
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
22:45
был в запасе
Рома
5
Беневенто
2
был в запасе
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
22:45
Беневенто
0 : 2
Наполи
4.02.2018
4 февр. 2018
вс
22:45
был в запасе
Беневенто
0
Наполи
2
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
Торино
3 : 0
Беневенто
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
17:00
был в запасе
Торино
3
Беневенто
0
был в запасе
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
Болонья
3 : 0
Беневенто
21.01.2018
21 янв. 2018
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Болонья
3
Беневенто
0
минуты: 1' - 90'
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
17:00
Беневенто
3 : 2
Сампдория
6.01.2018
6 янв. 2018
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Беневенто
3
Сампдория
2
минуты: 1' - 90'
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
Беневенто
1 : 0
Кьево
30.12.2017
30 дек. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Беневенто
1
Кьево
0
минуты: 1' - 90'
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
Дженоа
1 : 0
Беневенто
23.12.2017
23 дек. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Беневенто
0
минуты: 1' - 90'
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
20:00
Беневенто
1 : 2
СПАЛ
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
20:00
был в запасе
Беневенто
1
СПАЛ
2
был в запасе
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
14:30
Беневенто
2 : 2
Милан
3.12.2017
3 дек. 2017
вс
14:30
был в запасе
Беневенто
2
Милан
2
был в запасе
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
22:45
Аталанта
1 : 0
Беневенто
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Аталанта
1
Беневенто
0
минуты: 1' - 90'
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
Беневенто
1 : 2
Сассуоло
19.11.2017
19 нояб. 2017
вс
17:00
был в запасе
Беневенто
1
Сассуоло
2
был в запасе
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
17:00
Ювентус
2 : 1
Беневенто
5.11.2017
5 нояб. 2017
вс
17:00
был в запасе
Ювентус
2
Беневенто
1
был в запасе
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