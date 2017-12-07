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Лента
Матч-центр
Моя команда
Вильям Дуглас де Аморим
№29
Полузащитник
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Команда
ФКСБ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
2014/2015
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
23:05
ФКСБ
1 : 2
Лугано
7.12.2017
7 дек. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
1
Лугано
2
минуты: 1' - 90'
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
Виктория
2 : 0
ФКСБ
23.11.2017
23 нояб. 2017
чт
21:00
был в запасе
Виктория
2
ФКСБ
0
был в запасе