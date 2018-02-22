Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Константин Будеску
№10
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Румыния
Дата рождения
19 февр. 1989 (31) год
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2017/2018
2016/2017
22.02.2018
22 февр. 2018
чт
21:00
Лацио
5 : 1
ФКСБ
22.02.2018
22 февр. 2018
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
5
ФКСБ
1
минуты: 1' - 90'
15.02.2018
15 февр. 2018
чт
23:05
ФКСБ
1 : 0
Лацио
15.02.2018
15 февр. 2018
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
1
Лацио
0
минуты: 1' - 90'