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Лента
Матч-центр
Моя команда
Такаюки Сето
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Япония
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
Генк
1 : 0
Астра
79'
79'
79'
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 82'
Генк
1
Астра
0
минуты: 1' - 82'
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
Астра
2 : 2
Генк
90'
90'
90'
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
90'
минуты: 1' - 90'
Астра
2
Генк
2
минуты: 1' - 90'