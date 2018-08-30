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Матч-центр
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Жуниор Мораис
№13
Защитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
22 июля 1986 (33) года
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2018/2019
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
21:30
ФКСБ
2 : 1
Рапид
30.08.2018
30 авг. 2018
чт
21:30
был в запасе
ФКСБ
2
Рапид
1
был в запасе
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:45
Хайдук
0 : 0
ФКСБ
69'
69'
69'
9.08.2018
9 авг. 2018
чт
21:45
был в запасе
Хайдук
0
ФКСБ
0
был в запасе
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:30
ФКСБ
4 : 0
Рудар
30'
30'
30'
2.08.2018
2 авг. 2018
чт
21:30
минуты: 1' - 90'
ФКСБ
4
Рудар
0
минуты: 1' - 90'
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:30
Рудар
0 : 2
ФКСБ
26.07.2018
26 июля 2018
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Рудар
0
ФКСБ
2
минуты: 1' - 90'