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Матч-центр
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Александр Караваев
№20
Полузащитник
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Команда
Заря
Гражданство
Украина
Дата рождения
2 июня 1992 (27) лет
Рост
174
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
отбор че-2020
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
чемпионат европы
отборочные матчи к че-2016
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
Динамо
1 : 1
Лугано
12.12.2019
12 дек. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Лугано
1
минуты: 1' - 90'
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Мальме
4 : 3
Динамо
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Мальме
4
Динамо
3
был в запасе
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
Копенгаген
1 : 1
Динамо
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Копенгаген
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
Динамо
1 : 1
Копенгаген
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Динамо
1
Копенгаген
1
был в запасе
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
Лугано
0 : 0
Динамо
3.10.2019
3 окт. 2019
чт
22:00
был в запасе
Лугано
0
Динамо
0
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
Динамо
1 : 0
Мальме
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 90' - 90'
Динамо
1
Мальме
0
минуты: 90' - 90'