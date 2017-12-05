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Себа
№92
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Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов
Сезон:
2017/2018
2015/2016
5.12.2017
5 дек. 2017
вт
22:45
Олимпиакос
0 : 2
Ювентус
5.12.2017
5 дек. 2017
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Олимпиакос
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 90'
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
22:45
Спортинг
3 : 1
Олимпиакос
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
22:45
был в запасе
Спортинг
3
Олимпиакос
1
был в запасе
27.09.2017
27 сент. 2017
ср
21:45
Ювентус
2 : 0
Олимпиакос
27.09.2017
27 сент. 2017
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Олимпиакос
0
минуты: 1' - 90'
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
Олимпиакос
2 : 3
Спортинг
12.09.2017
12 сент. 2017
вт
21:45
был в запасе
Олимпиакос
2
Спортинг
3
был в запасе