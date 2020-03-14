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Георгий Костадинов
№70
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Болгария
Дата рождения
7 сент. 1990 (29) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
Арсенал
0 : 1
Рубин
14.03.2020
14 марта 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Рубин
1
минуты: 1' - 90'
1.03.2020
1 марта 2020
вс
19:00
Сочи
1 : 2
Арсенал
74'
74'
74'
1.03.2020
1 марта 2020
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Сочи
1
Арсенал
2
минуты: 1' - 90'
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
Арсенал
4 : 0
Локомотив
6.12.2019
6 дек. 2019
пт
19:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
4
Локомотив
0
минуты: 1' - 90'
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
ЦСКА
0 : 1
Арсенал
2.12.2019
2 дек. 2019
пн
19:30
минуты: 1' - 90'
ЦСКА
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 2
Краснодар
24.11.2019
24 нояб. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Краснодар
2
минуты: 1' - 90'
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
Арсенал
0 : 1
Зенит
10.11.2019
10 нояб. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
0
Зенит
1
минуты: 1' - 90'
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
19:00
Спартак
0 : 1
Арсенал
4.11.2019
4 нояб. 2019
пн
19:00
минуты: 1' - 90'
Спартак
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
Ахмат
1 : 1
Арсенал
23'
23'
23'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Ахмат
1
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Сочи
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
16:30
был в запасе
Арсенал
1
Сочи
1
был в запасе
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
Локомотив
2 : 1
Арсенал
63'
63'
63'
6.10.2019
6 окт. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Локомотив
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
Краснодар
2 : 0
Арсенал
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Краснодар
2
Арсенал
0
минуты: 1' - 90'
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
Арсенал
1 : 1
Урал
22.09.2019
22 сент. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Урал
1
минуты: 1' - 90'
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
Зенит
3 : 1
Арсенал
13.09.2019
13 сент. 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Зенит
3
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
Рубин
1 : 0
Арсенал
18.08.2019
18 авг. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 61'
Рубин
1
Арсенал
0
минуты: 1' - 61'
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
Арсенал
1 : 0
Уфа
11.08.2019
11 авг. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Уфа
0
минуты: 1' - 90'
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
16:30
Тамбов
0 : 1
Арсенал
4.08.2019
4 авг. 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Тамбов
0
Арсенал
1
минуты: 1' - 90'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
16:30
Арсенал
2 : 3
Ростов
37'
37'
37'
28.07.2019
28 июля 2019
вс
16:30
минуты: 1' - 72'
Арсенал
2
Ростов
3
минуты: 1' - 72'
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:30
Крылья Советов
2 : 3
Арсенал
20.07.2019
20 июля 2019
сб
16:30
минуты: 71' - 90'
Крылья Советов
2
Арсенал
3
минуты: 71' - 90'
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
Арсенал
1 : 1
Динамо
12.07.2019
12 июля 2019
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Арсенал
1
Динамо
1
минуты: 1' - 90'