Лента
Матч-центр
Моя команда
Лента
Матч-центр
Моя команда
Жоао Гильерме Эстевао да Силва
№90
Защитник
Подписаться
Команда
АПОЭЛ
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2014/2015
27.08.2014
27 авг. 2014
ср
21:45
Лудогорец
1(6) : 0(5)
ФКСБ
27.08.2014
27 авг. 2014
ср
21:45
был в запасе
Лудогорец
1(6)
ФКСБ
0(5)
был в запасе
19.08.2014
19 авг. 2014
вт
21:45
ФКСБ
1 : 0
Лудогорец
19.08.2014
19 авг. 2014
вт
21:45
был в запасе
ФКСБ
1
Лудогорец
0
был в запасе