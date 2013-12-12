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Матч-центр
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Митчел Бургзорг
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
Сезон:
2013/2014
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
Динамо
1 : 2
Лудогорец
12.12.2013
12 дек. 2013
чт
21:00
был в запасе
Динамо
1
Лудогорец
2
был в запасе
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
21:00
Лудогорец
1 : 1
Черноморец
7.11.2013
7 нояб. 2013
чт
21:00
минуты: 80' - 90'
Лудогорец
1
Черноморец
1
минуты: 80' - 90'
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
Черноморец
0 : 1
Лудогорец
24.10.2013
24 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Черноморец
0
Лудогорец
1
был в запасе
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
Лудогорец
3 : 0
Динамо
3.10.2013
3 окт. 2013
чт
22:05
был в запасе
Лудогорец
3
Динамо
0
был в запасе
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
ПСВ
0 : 2
Лудогорец
19.09.2013
19 сент. 2013
чт
20:00
был в запасе
ПСВ
0
Лудогорец
2
был в запасе