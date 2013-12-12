Митчел Бургзорг
№14
Защитник
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Команда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
Динамо
1 : 2
Лудогорец
12.12.2013 12 дек. 2013 чт 21:00
был в запасе
Динамо
1
Лудогорец
2
был в запасе
7.11.2013 7 нояб. 2013 чт 21:00
Лудогорец
1 : 1
Черноморец
7.11.2013 7 нояб. 2013 чт 21:00
минуты: 80' - 90'
Лудогорец
1
Черноморец
1
минуты: 80' - 90'
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
Черноморец
0 : 1
Лудогорец
24.10.2013 24 окт. 2013 чт 22:05
был в запасе
Черноморец
0
Лудогорец
1
был в запасе
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 22:05
Лудогорец
3 : 0
Динамо
3.10.2013 3 окт. 2013 чт 22:05
был в запасе
Лудогорец
3
Динамо
0
был в запасе
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
ПСВ
0 : 2
Лудогорец
19.09.2013 19 сент. 2013 чт 20:00
был в запасе
ПСВ
0
Лудогорец
2
был в запасе