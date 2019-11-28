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Лента
Матч-центр
Моя команда
Роман Безьяк
№14
Нападающий
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Команда
Дармштадт
Гражданство
Словения
Дата рождения
21 февр. 1989 (31) год
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы квалификация
германия. бундеслига
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2013/2014
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
Дюделанж
0 : 2
АПОЭЛ
28.11.2019
28 нояб. 2019
чт
23:00
был в запасе
Дюделанж
0
АПОЭЛ
2
был в запасе
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
АПОЭЛ
2 : 1
Карабах
90'
90'
90'
7.11.2019
7 нояб. 2019
чт
20:55
был в запасе
АПОЭЛ
2
Карабах
1
был в запасе
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
Карабах
2 : 2
АПОЭЛ
24.10.2019
24 окт. 2019
чт
19:55
был в запасе
Карабах
2
АПОЭЛ
2
был в запасе
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
АПОЭЛ
3 : 4
Дюделанж
19.09.2019
19 сент. 2019
чт
19:55
минуты: 1' - 90'
АПОЭЛ
3
Дюделанж
4
минуты: 1' - 90'