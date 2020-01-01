Марселиньо (Марсело Насименто)
№84
Полузащитник
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Команда
Лудогорец
Гражданство
Болгария
Дата рождения
24 авг. 1984 (35) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
И
Г
П
Ж
Кр
Лудогорец
1
0
0
0
0