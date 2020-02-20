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Матч-центр
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Марселиньо (Марсело Насименто)
№84
Полузащитник
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Команда
Лудогорец
Гражданство
Болгария
Дата рождения
24 авг. 1984 (35) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов
Сезон:
2019/2020
2017/2018
2016/2017
2013/2014
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
Лудогорец
0 : 2
Интер
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
20:55
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
0
Интер
2
минуты: 1' - 90'