Марселиньо (Марсело Насименто)
№84
Полузащитник
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Команда
Лудогорец
Гражданство
Болгария
Дата рождения
24 авг. 1984 (35) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Лудогорец
0 : 2
Интер
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 1' - 90'
Лудогорец
0
Интер
2
минуты: 1' - 90'