Жуниор Кайсара
№80
Защитник
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Команда
Истанбул Башакшехир
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
27 апр. 1989 (31) год
Рост
168
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
Лига Европы Плей-офф - 2019/2020
Команда
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Истанбул Башакшехир
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