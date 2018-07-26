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Лента
Матч-центр
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Артем Быков
№7
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
19 окт. 1992 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
26.07.2018
26 июля 2018
чт
22:00
ДАК 1904
1 : 3
Динамо
26.07.2018
26 июля 2018
чт
22:00
был в запасе
ДАК 1904
1
Динамо
3
был в запасе
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
Динамо
1 : 2
Дерри Сити
19.07.2018
19 июля 2018
чт
18:00
минуты: 1' - 90'
Динамо
1
Дерри Сити
2
минуты: 1' - 90'